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商品詳細
カラー...イエローアクセサリー装飾...その他ストーン名古屋で先日行われたミネラルショーにて譲っていただきました。とても透明度の高い珍しいルチルクオーツです。ルチルクォーツの石言葉は「強運」や「洞察力の向上」、「家族円満」です。金運アップ、仕事運アップがあると言われています。一部レインボーも見られます。今月の満月や中秋の名月にいかがでしょうか。#ルチルクオーツ#タイチン#パワーストーン
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ルチルクォーツ ブレスレット 通販 - 念珠ドットコム
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