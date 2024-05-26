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商品詳細
ドリームキャスト専用ソフト、マーズマトリックスになります。数年前に新品で購入したまに遊んでおりました。 遊ばない時は暗所にて保管しております。ディスクはもちろん、ケースも綺麗です。取説、帯、ポイントカード付きです！
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