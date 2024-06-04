入江泰吉作品集　四季大和路　オリジナル・カラープリント

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商品詳細
昭和54年発刊 1000部限定オリジナル・カラープリント12枚揃え写真2枚目の額にプリントを入れ替えて飾れるようになっています。（写真2枚には、額のアクリルに撮影の影が写り込んでいます）
http://narcologia.ru/goods/composite955654.html
http://narcologia.ru/goods/septet197619.html
http://narcologia.ru/goods/diamond239758.html
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