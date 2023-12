10/28まで Blu-ray盤 CASIOPEA vs THE SQUARE

CASIOPEA VS THE SQUARE THE LIVE!! [Blu-ray]



「CASIOPEA,THESQUARE/CASIOPEAvsTHESQUARETHELIVE!!」CASIOPEA/ザ・スクェア定価:¥7000+税込【聴きどころ】CASIOPEAは現在のP-4の前の前、向谷実在籍、神保彰がサポート時のメンツで脂が乗り、精力的に活動を行っていた頃で、今となってはなかなか揃わない顔ぶれです。THESQUAREは帰還限定の面々が意外にも長続きし、キーボードには在りし日の和泉宏隆の名演が聴けます。ハイライトは[CASIOPEAVSTHESQUAREPART]におけるギター対決、キーボード対決、ドラム対決、ベース対決を経て、全員によるJAPANESESOULBROTHERSとFIGHTMAN、さらには[ENCORE]の超人気曲TRUTH、ASAYAKEです。また、ファンの方はご存知だと思いますが、和泉宏隆がピアノをメインに演奏するため、THESQUAREには後にT-SQUAREに加入する(健康上の理由にて後に脱退)サポートメンバーの河野啓三のキーボードプレイも堪能できます。#CASIOPEA#ザ・スクェア#Blu-ray#ブルーレイ#安藤まさひろ#伊東たけし#須藤満#則竹裕之#和泉宏隆#神保彰#河野啓三#野呂一生#向谷実#鳴瀬喜博