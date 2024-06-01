Business One:One　先生用、学習者用テキスト

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BusinessOne:One 先生用、生徒用テキスト説明・各ユニットが「Howto」で始まる目的別に構成され、はっきりとした成果が示されているので、明確な目的を持って学習できます。どのユニットからでも学習開始が可能です。 ・各ユニットのトピックは会議、電話、Eメールといった7つの分野に分類されており、学習者のニーズに応じたレッスンプランを立てることが可能です。 ・付属Multi-Romには、レッスンプランナーの機能をはじめ、リスニングやEメールライティングの練習問題、テスト、ゲームなどの補助教材が豊富に含まれています。シリーズの説明先生と学習者が共同で学習する形式の教材です。学習者中心のシラバスで、学習者の緊急のニーズに対応します。Multi-ROMをコンピューターで使用すると、ラーニングプランナー、Eメールや文法の練習、テスト、レッスン記録などがご利用いただけます。また、CDプレイヤーで使用するとリスニングバンクの録音を聞いて練習できます。Pre-intermediate学習者用の本／先生用の本／クラスCDIntermediate+学習者用の本／先生用の本／クラスCDAdvanced学習者用の本／先生用の本／クラスCD状態：全体的に美品ですが、一部、Advanced生徒用の本の裏表紙に折れがあります。またAdvancedは黄ばんだような色になっています。購入時からです。CDは動作確認以外は一度も使用していません返品不可中古品とご理解の上ご検討お願いいたします。ご不明点がございましたらお気軽にご質問いただけますようお願いいたします。***Pre-intermediateStudent'sbookTeacher'sbookCDIntermediate+Student'sbookTeacher'sbookCDAdvancedStudent'sbookTeacher'sbookCDgoodconditionNeverused,excepttocheckifCDsareworking.EXCEPTIONAdvanced-Student'sbookBackcoverisslightlydamagedNoreturn