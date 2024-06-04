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Ｊ５４３　喰篭　『川端近左作』『表千家　久田宗也　箱書』『溜食籠』　共箱　菓子器
商品番号 X32587024010
商品名

Ｊ５４３　喰篭　『川端近左作』『表千家　久田宗也　箱書』『溜食籠』　共箱　菓子器
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　11cm横幅　約　1⒏5cm※素人の測定のため、誤差がございます。蓋の直径の約半分にひび割れがあります。どうぞよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/diamond247558.html
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