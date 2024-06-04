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- Ｊ５４３ 喰篭 『川端近左作』『表千家 久田宗也 箱書』『溜食籠』 共箱 菓子器
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商品詳細
高さ 約 11cm横幅 約 1⒏5cm※素人の測定のため、誤差がございます。蓋の直径の約半分にひび割れがあります。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message424827.html
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy817553.html
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