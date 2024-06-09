TRPG サイバーパンク2020 スタイルガイド クロームブック CP005

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商品詳細
サイバーパンク2020スタイルガイドクロームブックサプリメントになります。イエローサブマリンCP005スタイルガイドクロームブックCHROMEBOOK30年くらい前のものなので多少の汚れ経年劣化等どうしてもございますが綺麗な状態かと思います。写真を見て判断をお願いします。完璧な状態を求める方はご購入お控えください。あまり出回らない逸品ですのでご購入ご検討ください。#TRPG#サイバーパンク2077#サイバーパンク2020#ボードゲーム#サイバーパンクＳＦ#絶版
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