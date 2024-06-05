ニンテンドースイッチ switch 本体 ポケモン fragment

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商品詳細
藤原ヒロシfragmentdesignフラグメントxThunderboltprojectxNintendoSwitch本体通常使用に伴う小さな擦れなどがあります。外箱にも写真の通り、多少ダメージありです。動作確認済みです。付属品すべて付いていますが、nimasoのガラスフィルム画面保護シートは貼ってあります。またダメージ防止のため、nimasoのケースを付けて使用しておりました。ソフトはスーパーマリオ3Dワールド＋フューリーワールドスーパーマリオメーカー2amiiboでミュウツーおつけします。赤青のJoy-Conは動作が怪しいので、おまけで付属させていただきます。写真5はドックの写真です。なかなか市場に出回らない商品ですので、この機会にいかがでしょうか？何かご質問等あれば、お気軽にコメントにてお願いいたします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAフラグメント コラボcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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