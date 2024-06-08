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商品詳細
著 者：富永一朗発行所：株式会社日本芸術出版社発行日：1997年9月23日 発行定 価：28,571円（税別）C-①#『御本の宝箱』の趣味・実用系シリーズはこちらから※コメント無しの即購入ＯＫです！※匿名配送ですのでご安心ください。#『御本の宝箱』の出品一覧はこちらから◆商品の状態購入後一読した程度で本棚に保管をしており、書き込み・ヤケやページ折れも無く綺麗な状態を保っております。サイン入りで希少な書籍です！◆発送について商品はプチプチ包装をしまして、綺麗な状態でお届け出来ますので、ご安心してお受け取りください。発送方法はゆうゆうメルカリ便 ゆうパックで発送いたします。ご購入後『24時間以内に発送いたします！』◆商品の概要富永一朗の大判カラー漫画集。異星人マンガの突拍子のなさと、背景の美しい自然とのミスマッチが不思議な印象を与える。ファンには見逃せない一冊。#『御本の宝箱』の出品一覧はこちらから
http://narcologia.ru/goods/Adder980275.html
http://narcologia.ru/goods/revamp693522.html
http://narcologia.ru/goods/traverse934026.html
漫画集 一朗異星人 富永一朗 限定300部 サイン入り-
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