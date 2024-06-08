ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュと充電ケーブル3mのセット

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◾️商品説明以下の4個セットです。【純正品】DualSenseワイヤレスコントローラーグレーカモフラージュ 2個【SONYライセンス商品】DualSense™ワイヤレスコントローラー専用充電USBケーブルforPlayStation®53mロングケーブル【PS5対応】2個◾️状態新品未開封◾️発送（送料無料）ご購入いただいてから1〜３日以内に丁寧に梱包して発送させていただきます日時指定やお急ぎの方はご相談ください匿名発送なので安心です◾️その他即購入OKです。バラ売りはお断りさせていただきますプレステ5