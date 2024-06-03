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SHURE MV7 ポッドキャストマイクロホン
商品番号 W97399723905
商品名

SHURE MV7 ポッドキャストマイクロホン
ブランド名 シュア
特別価格 税込 7,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入、3ヶ月ほど使用後、箱に保存していました。付属品のMicroB-Aケーブルは、接続は可能ですが、コネクタ部分にぐらつきがあり抜けやすくなっているため、短めの代用ケーブルを同梱します。TypeC-Aケーブルについては未開封品となります。ケーブルの件に加え、本体に小傷等あることにより、ややや汚れありの状態として出品しております。了承いただける方のみ購入をお願い致します。
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