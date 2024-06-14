タペストリーの川島織物展　ヘーグ平和宮と二代川島甚兵衛　図集　川島織物ヒストリー

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商品詳細
昭和48年に開催された「タペストリーの川島織物展」の図集です京都の織物会社、川島織物が会社組織となって35周年記念として発行されたものです。宮内庁や国立博物館に所蔵されている壁張りや壁掛けが掲載されております。26×30㎝の大型書籍です最初の3ページの作品の写真は本に印刷されたものではなく、印刷したものを貼った状態になっています（はり込図）画像確認50年前の本です。経年によるシミあり。落書き等はありません。今となっては貴重な1冊です つづれ織り ゴブラン織り 写真集 川島織物ヒストリー
http://narcologia.ru/goods/browse148191.html
http://narcologia.ru/goods/moisture779169.html
http://narcologia.ru/goods/flight142728.html
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タペストリーの川島織物展 ヘーグ平和宮と二代川島甚兵衛 図集 川島 ...
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