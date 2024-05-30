ニュークリアシンフォニー

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商品詳細
ニュークリアシンフォニーロストインワンダーランドテイチクレコードから1990年発売されましたドラマティックなスラッシュジュエルケースにスレや汚れはあります盤もジャケットも傷が多少みられます。超珍しいCDです激レアですしかし帯はありませんthrashmetalepicthrashnuclearsymphonyメタル メタリカ アイアンメイデン スラッシュ パワーメタル 激レア テスタメントオーバーキル ヒーゼンデスエンジェル デスメタル ドゥーム
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