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SHUFFLE! シャッフル! [レンタル落ち] 全12巻 ＋ LIVE DVD
商品番号 Q75196151001
商品名

SHUFFLE! シャッフル! [レンタル落ち] 全12巻 ＋ LIVE DVD
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUFFLE!シャッフル![レンタル落ち]全12巻セット＋SHUFFLE!(シャッフル)LIVEOnlyforyouDVD★ジャケット、ディスクとも全巻揃っています。★ケースなし。紙ジャケットとディスクのみ。不織布に入れて発送します。★ディスクはクリーニング済みです。値下げ交渉には対応していません。※レンタル落ち商品の為、やや傷や汚れありに設定しています。#plays_アニメM-15-1
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