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★ イシイさま専用★ 【使用品】　Capcom Home Arcade
商品番号 A67613456575
商品名

★ イシイさま専用★ 【使用品】　Capcom Home Arcade
ブランド名 Avital
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本未発売のプラグアンドプレイ型のゲーム機「CapcomHomeArcade」カプコンホームアーケードです。出品者の写真を使用しています。付属品はすべて揃っていますし完全に動作します。---------使用回数は1回のみで、ほぼ新品です。収納時に本体の裏にキズが出来ておりますが、プレイ時は見えませんので気にならないと思います。この商品は、親に内緒で購入し初日のプレイ時に見つかり、慌てて隠そうとして裏面に写真のキズができたようです。なくなく出品したものを譲っていただきました。---------●英語説明書は公式サイトからダウンロートできます。日本語説明書は付属していません【収録タイトル16種類】1944:TheLoopMaster（1944THELOOPMASTER）Alienvs.Predator（エイリアンVSプレデター）ArmoredWarriors（パワードギア）CapcomSportsClub（カプコンスポーツクラブ）CaptainCommando（キャプテンコマンドー）Cyberbots:FullMetalMadness（サイバーボッツ）Darkstalkers:TheNightWarriors（ヴァンパイアザナイトウォーリアーズ）EcoFighters（アルティメットエコロジー）FinalFight（ファイナルファイト）Ghouls'nGhosts（大魔界村）GigaWing（ギガウイング）MegaMan:ThePowerBattle（ロックマン・ザ・パワーバトル）Progear（プロギアの嵐）StreetFighterII':HyperFighting（ストリートファイターII'TURBO-HYPERFIGHTING-）Strider（ストライダー飛竜）SuperPuzzleFighterIITurbo（スーパーパズルファイターIIX）【電源について】本体にmicroUSB端子(5v)がありますので、USBTypeAを搭載した5V/2.0A以…
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