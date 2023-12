BTS MAP OF THE SOUL ON:E 【DVD】

BTS、コンサート「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」10月に開催。オンライン ...



BTSMAPOFTHESOULON:E【DVD】トレカはジョングクになります♡初期からの小傷や擦れ等はご了承下さい。ご神経質な方のご購入はご遠慮下さい。DVD【日本語字幕入り/BTSJAPANOFFICIALSHOP&UNIVERSALMUSICSTORE限定販売商品】※日本語字幕はBTSJAPANOFFICIALSHOPおよびUNIVERSALMUSICSTOREにて販売する商品にしか入りません。息ぴったりの7人のメンバーが魅せた迫力に満ちた壮大なパフォーマンス。全世界のARMYと過ごした、たった一つ(ONE)のオンラインエディション(ONlineEdition)公演「BTSMAPOFTHESOULON:E」DVDの発売が決定!オンライン公演史上、稀に見る大規模なセットに、AR、VR技術を用いて幻想的な世界を表現した舞台、そして360度全面を活かした斬新なステージ構成。凄まじいエナジーで魅せた「ON」、デビュー8年目になるBTSが改めて披露したデビュー曲「NoMoreDream」、そしてBillboardHot100にてチャート1位の栄光をつかんだ「Dynamite」など繊細ながらもパワフルかつ爽やかなステージはもちろん、MERCH\u0026POSTER撮影、VTR撮影、練習室、リハーサル、D-dayのメイキング映像まで!7人7色の「MAPOFTHESOUL:7」収録曲ソロステージは両日とも収録、ステージ初披露のパフォーマンスまで3枚のディスクにたっぷり収めました!さらに、コンサートの準備からリアルな瞬間をたっぷり詰め込んだ148pのフォトブック、デジパック、ホログラムフォトチケット、ランダムフォトカードまで、見どころいっぱい!