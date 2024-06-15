ドクトル・オブフイロソフヰー 大伴茂譯著素質診斷テスト多数掲載目次（節まで抜粋）緒言序第一章 史的考察第二章 何故に素質を決定するのか 一 精神遲滯の診斷 二 秀才兒童の選抜 三 素質の形式と測定に基く學校 四 職業の決定 五 不良兒童第三章 素質と其の構成 一 定義 二 素質は生得的か 三 素質の構造 四 素質の發生と發達第四章 素質の評價 一 職業テストと心理テスト 二 質のテストと量のテスト 三 テストの段階づけ 四 年齢テスト（精神年齢と知能指數） 五 素質テスト（パーセンタイル基準） 六 標準評點の設定（譯者附加） 七 年齢テストと素質テストの區別 八 テストの統制 九 テストの心理學的意義 一〇 心理的プロフィル 一一 テストの技法 一二 誤謬の原因 一三 並行テスト 一四 優良なるテストの理想的性質第五章 精神年齢（精神水準） 一 一般知能ーー發達テストの考察 二 精神年齢の間接的決定 三 精神年齢のグラフ的發達 四 兒童精神年齢の變化 五 精神水準と學業的素質 六 教師の判斷による學童の知能 七 精神遲滯の發生第六章 精神相貌 一 素質テストの諸種の範疇 二 全知能 三 精神の一般的方向決定 四 視覺 五 聽覺 六 記憶 七 注意能 八 諒解テスト 九 發明テスト 一〇 視覺的現出 一一 運動的素質 一二 道德的判斷 一三 知識の決定■形態：横13.6×縦19.3×厚2.2㎝ 布張り厚表紙 天金塗り■頁数：454頁■著作者：大伴茂■發行者：宇野橘■發兌：同文書院■發行日：昭和5年5月10日発發■定価：参圓弐拾銭■状態：表紙/左上角ツブレ・シミ・汚れ 背・裏表紙/汚れ・角ツブレ 天/金塗り 地・小口/汚れ・シミ 見返し/シミ・汚れ（裏に所有者名ゴム印） 中頁/シミのある頁もあり、但し年代的にはかなり良品■対象：古書にご理解のある方■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。#NEZU心理学#NEZU研究#NEZU児童



古書・昭和5年】大伴茂譯著兒童素質診斷學（K_0723） - ahlawyy.com



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