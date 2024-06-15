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【古書・昭和5年】大伴茂譯著兒童素質診斷學（K_0723）
商品番号 C36607823685
商品名

【古書・昭和5年】大伴茂譯著兒童素質診斷學（K_0723）
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,940 円
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商品詳細

ドクトル・オブフイロソフヰー　大伴茂譯著素質診斷テスト多数掲載目次（節まで抜粋）緒言序第一章　史的考察第二章　何故に素質を決定するのか　一　　精神遲滯の診斷　二　　秀才兒童の選抜　三　　素質の形式と測定に基く學校　四　　職業の決定　五　　不良兒童第三章　素質と其の構成　一　　定義　二　　素質は生得的か　三　　素質の構造　四　　素質の發生と發達第四章　素質の評價　一　　職業テストと心理テスト　二　　質のテストと量のテスト　三　　テストの段階づけ　四　　年齢テスト（精神年齢と知能指數）　五　　素質テスト（パーセンタイル基準）　六　　標準評點の設定（譯者附加）　七　　年齢テストと素質テストの區別　八　　テストの統制　九　　テストの心理學的意義　一〇　心理的プロフィル　一一　テストの技法　一二　誤謬の原因　一三　並行テスト　一四　優良なるテストの理想的性質第五章　精神年齢（精神水準）　一　　一般知能ーー發達テストの考察　二　　精神年齢の間接的決定　三　　精神年齢のグラフ的發達　四　　兒童精神年齢の變化　五　　精神水準と學業的素質　六　　教師の判斷による學童の知能　七　　精神遲滯の發生第六章　精神相貌　一　　素質テストの諸種の範疇　二　　全知能　三　　精神の一般的方向決定　四　　視覺　五　　聽覺　六　　記憶　七　　注意能　八　　諒解テスト　九　　發明テスト　一〇　視覺的現出　一一　運動的素質　一二　道德的判斷　一三　知識の決定■形態：横13.6×縦19.3×厚2.2㎝　布張り厚表紙　天金塗り■頁数：454頁■著作者：大伴茂■發行者：宇野橘■發兌：同文書院■發行日：昭和5年5月10日発發■定価：参圓弐拾銭■状態：表紙/左上角ツブレ・シミ・汚れ　背・裏表紙/汚れ・角ツブレ　天/金塗り　地・小口/汚れ・シミ　見返し/シミ・汚れ（裏に所有者名ゴム印）　中頁/シミのある頁もあり、但し年代的にはかなり良品■対象：古書にご理解のある方■発送：ヤマトネコポスにて発送　書籍の厚さによっては簡易包装になります。　時間指定不可　※ネコポスは郵便受までの配送となります。#NEZU心理学#NEZU研究#NEZU児童
http://narcologia.ru/goods/manufacture25341.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei565271.html
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【古書・昭和5年】大伴茂譯著兒童素質診斷學（K_0723）
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