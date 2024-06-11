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赤川次郎　幽霊列車　FC ファミコンソフト　レアソフト　箱説明書付
商品番号 X29372701569
商品名

赤川次郎　幽霊列車　FC ファミコンソフト　レアソフト　箱説明書付
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 8,385 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤川次郎　幽霊列車です。写真のものが全てになります。程度は写真で判断してください。だいぶ昔に新品で購入し、ほとんどプレイせず残っていました。３Nでよろしくお願いします。
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