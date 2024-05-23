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- YAMAHA ヤマハ 電子ピアノ【期間限定価格～10/31】
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商品詳細
2016年に購入、2年ほど使用しその後はほとんど使用していません。椅子、ヘッドフォン、ペダル、説明書全て揃っており、動作確認済みです。本体右側に少し傷(7枚目)がありますがその他故障等無く、綺麗な状態です。8枚目はおまけです。いらない方は仰ってください。引取りに来て下さる方にお譲りしたいと考えております。(京都市内)配送の場合は別途送料いただきます。着払いにする予定です。YAMAHAP-115BKヤマハ88鍵#YAMAHA#ヤマハ#YAMAHAP_115BK種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子レベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/displease382731.html
http://narcologia.ru/goods/reflector482864.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial818116.html
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