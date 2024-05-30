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商品詳細
日本が誇るZapp\u0026RogerTroutmanのトリビュート・バンド！DaytonProjectの４曲入りシングル。昨年末からメンバーがライヴ会場等で手売りしていたもので、今や本家以上にバウンスした強烈なファンクをぶちかましています！シュウタロウのトークボックスも冴え渡り、Gutch-Gの手掛けたリミックスはどれも大満足な仕上がりです！中でもG2STRIKEREMIXはG色強めで凄く良いです！もう手に入らないでしょう！G-RAPG-FUNKGANGSTARAPPIMPPLAYAWESTCOASTWESTSIDECHRISTIANRAPHIPHOPhiphopg-rapg-funkwestsouthTalkboxギャングスタラップウェッサイトークボックス
http://narcologia.ru/goods/reflector525264.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric9245.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle729566.html
DAYTON PROJECT with GUTCH-G PARTY DOWN
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