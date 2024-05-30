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DAYTON PROJECT with GUTCH-G PARTY DOWN
商品番号 I10918961248
商品名

DAYTON PROJECT with GUTCH-G PARTY DOWN
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本が誇るZapp\u0026RogerTroutmanのトリビュート・バンド！DaytonProjectの４曲入りシングル。昨年末からメンバーがライヴ会場等で手売りしていたもので、今や本家以上にバウンスした強烈なファンクをぶちかましています！シュウタロウのトークボックスも冴え渡り、Gutch-Gの手掛けたリミックスはどれも大満足な仕上がりです！中でもG2STRIKEREMIXはG色強めで凄く良いです！もう手に入らないでしょう！G-RAPG-FUNKGANGSTARAPPIMPPLAYAWESTCOASTWESTSIDECHRISTIANRAPHIPHOPhiphopg-rapg-funkwestsouthTalkboxギャングスタラップウェッサイトークボックス
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