【雑誌】ロック・イット！ 平成10年4月 バックステージパス4月号増刊

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商品詳細
【表紙】SHAZNAIZAMPENICILLINMALICEMIZERSIAMSHADELa'crymaChristiCASCADEFANATIC◇CRISISLaputaValentineD.C.BluePierrot当時新品で購入後、目を通すことなく現在まで保管していました。経年劣化による汚れもないように思えますが、自宅保管品のため、神経質なかたはご遠慮ください。
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