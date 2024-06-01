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ポケモンカード　Vスターユニバース シュリンク付
商品番号 T46875292788
商品名

ポケモンカード　Vスターユニバース シュリンク付
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,551 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)VSTARユニバース　1BOX新品未開封品シュリンク付きになります。すり替え防止の為、返品キャンセルも不可とさせて頂きますのでその点ご理解の上ご購入お願い致します。
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