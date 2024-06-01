ポケモンカード　Vスターユニバース シュリンク付

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)VSTARユニバース 1BOX新品未開封品シュリンク付きになります。すり替え防止の為、返品キャンセルも不可とさせて頂きますのでその点ご理解の上ご購入お願い致します。
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