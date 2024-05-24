造園施工管理 技術編・法規編　2冊セット

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商品詳細
「改訂27版 造園施工管理技術編」日本公園緑地協会定価:￥12381＋税「改訂27版 造園施工管理法規編」日本公園緑地協会定価:￥8528＋税表紙に若干のスレ・キズがあります。本文は問題ありません。ゆうゆうメルカリ便ゆうパック80サイズで発送します。 コメントなしでの即購入を歓迎します。
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