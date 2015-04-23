すぐに遊べるセット 任天堂 switch グレー 後期型 15

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAA任天堂switch後期型のバッテリー強化型です。付属品・スイッチ本体・ジョイコン左右×２・ドック・電源アダプター・ＨＤＭＩケーブル・ジョイコングリップ・ジョイコンストラップ×１外箱、セーフティガイド、ジョイコンストラップ×１が欠品しておりますが、プレイには問題ございません。本体や液晶部分などの付属品に関しては全体的にはそれほど目立った傷もなく悪くない状態です。動作確認済み、初期化済みです。値下げはこちらで随時行いますので、交渉はご遠慮ください。即購入歓迎です。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#switch#スイッチ