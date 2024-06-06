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新品未開封「ナースエンジェルりりかSOS」ハート・エイド・ファースト…
商品番号 O35084303714
商品名

新品未開封「ナースエンジェルりりかSOS」ハート・エイド・ファースト…
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品。コレクターズアイテム。未開封CDにさらにビニールにて梱包保存。「「ナースエンジェルりりかSOS」HeartAid1st～ハート・エイド・ファースト～/光宗信吉」　　ヒーリングをテーマにしたTV東京系アニメのBGM集。毒々しい作品が乱造されている現在,心の平安にスポットをあてたクラシカルなサウンドは,やはり聴く者を優しい気持ちにさせる。どこか名作劇場的な抱擁感すらイメージさせるハイレベルな音作りです。すり替え防止の為、購入後の返品、返金は一切行いません。　　Unopeneditem　りぼん池野恋森谷りりかなかよし　#麻生かほ里#CD・DVD　Ican'tspeakEnglish,butIcananswersimplequestions
http://narcologia.ru/goods/waveform475117.html
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新品未開封「ナースエンジェルりりかSOS」ハート・エイド・ファースト…
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