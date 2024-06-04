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ポケカ ミライドンex SAR
商品番号 G61364426612
商品名

ポケカ ミライドンex SAR
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後即スリーブローダーに入れています。美品だとは思いますが神経質な方はご遠慮下さい。ポケカヴァイオレットポケモンカードボックスパックシングル···シングル
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