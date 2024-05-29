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商品詳細
2023LESSERAFIMTOURFLAMERISESインスタントチェキ別売りです。コメントにてメンバーのご指定をお願いいたします。専用アカウントをお作りします(^^)サクラ1枚700円ウンチェ1枚800円ユンジン1枚900円即購入可スリーブ、厚紙補強韓国輸入品のため初期スレ等保証出来かねます.配送後の返品、返金等出来かねます.#LeSserafim#ルセラフィルム
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