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Pearlシングルペダル　YAMAHAパッド　セット
商品番号 O13192830922
商品名

Pearlシングルペダル　YAMAHAパッド　セット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バスドラムシングルペダルとパッドのセットになります。届いてすぐにバスドラムの練習ができます！写真で傷を確認してください！使う分には問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly224984.html
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