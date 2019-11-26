Bill Cooper 白鳥の湖 Swan Lake ROYAL BALLET

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商品詳細
BillCooperSwanLake:ReimaginingaClassic(OberonBooks)出版社OberonBooks;Illustrated版(2019/11/26)発売日2019/11/26言語英語ハードカバー184ページISBN-101786825791ISBN-13978-1786825797寸法25.25x2.16x32.16cm世界で最も愛されているクラシックバレエ「白鳥の湖」。英国ロイヤル・バレエ団は、この古典を豪華な新制作で生まれ変わらせました。この美しい図解本は、「白鳥の湖」に命を吹き込みます。リハーサルの舞台裏の写真や、豪華なセットや衣装のデザインも収録しています。ロイヤル・バレエのスターや、ロイヤル・オペラ・ハウスで活躍するバレエ団の美しい姿も満載です。クリエイターによる紹介文も収録。2017-18シーズンの白鳥の湖#高田茜#平野亮一他にも魅力的な商品を販売致しておりますので、よろしければお立ち寄りください。↓↓↓#complement
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