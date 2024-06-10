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T.Yamada　P8号　サイン有　ガラス　額装　油絵　油彩　油画　絵画　風景画
商品番号 G34160738809
商品名

T.Yamada　P8号　サイン有　ガラス　額装　油絵　油彩　油画　絵画　風景画
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

T.Yamada　P8号　サインあり　ガラス　額装　油絵　油彩　油画　絵画　書画　風景画　1976年■サイズ／　　　　　　画寸　高さ：約45.7cm幅：約33.5cm　　　　　　額寸　高さ：約67.1cm幅：約54.7cm奥行き：約6.2cm絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
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