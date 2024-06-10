T.Yamada　P8号　サイン有　ガラス　額装　油絵　油彩　油画　絵画　風景画

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商品詳細
T.Yamada P8号 サインあり ガラス 額装 油絵 油彩 油画 絵画 書画 風景画 1976年■サイズ／ 画寸 高さ：約45.7cm幅：約33.5cm 額寸 高さ：約67.1cm幅：約54.7cm奥行き：約6.2cm絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
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