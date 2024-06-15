未開封！　YOASOBI 『THE FILM』完全生産限定盤

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YOASOBI『THEFILM』完全生産限定盤・即購入OKです！・他出品とおまとめ可能です！コメントいただければ対応致します。 おまとめの場合、送料分お値引きさせていただきます。・緩衝材につつんだ上で水濡れ防止を行い、発送いたします。・陽の当たらない場所にて保管しておりましたが素人保管となりますので、その旨ご了承下さい。・未開封ではありますがOPPには若干の傷あり。完璧なお品をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。・その他、ご不明点・ご要望などあればコメントよりお願い致します。