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タキシードプランジャー(トランペット)
商品番号 Q15467821385
商品名

タキシードプランジャー(トランペット)
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューストンライン社のプランジャーミュートです。ゴム製ではなく紙製(?)のものです。グレンミラー楽団で使用されていたタキシードプランジャーと呼ばれるものです。目立った傷はなく、ほぼ未使用です。今回新しく買い替えのため出品しております。値下げ交渉はご遠慮願います。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ミュート
http://narcologia.ru/goods/interconnect910570.html
http://narcologia.ru/goods/stage259197.html
http://narcologia.ru/goods/mythic509535.html
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