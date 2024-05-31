タキシードプランジャー(トランペット)

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商品詳細
ニューストンライン社のプランジャーミュートです。ゴム製ではなく紙製(?)のものです。グレンミラー楽団で使用されていたタキシードプランジャーと呼ばれるものです。目立った傷はなく、ほぼ未使用です。今回新しく買い替えのため出品しております。値下げ交渉はご遠慮願います。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ミュート
http://narcologia.ru/goods/interconnect910570.html
http://narcologia.ru/goods/stage259197.html
http://narcologia.ru/goods/mythic509535.html
トランペット プランジャーミュートの通販 by fumana's shop｜ラクマ
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追記あり）プランジャーミュートは「古くて新しいエフェクター」なん ...
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トランペット プランジャーミュートの通販 by fumana's shop｜ラクマ
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