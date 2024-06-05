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ジャンク品　ファミコン
商品番号 L21286265580
商品名

ジャンク品　ファミコン
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコン本体のジャンク品です。箱も込みで状態は悪いです。ACアダプタとテレビへの接続機器はありません。ですので、動作確認はしておりません。何かに使えるとお考えの方、もしくは修理できる方、よろしくお願いします。説明書はございます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming294792.html
http://narcologia.ru/goods/traverse973226.html
http://narcologia.ru/goods/waveform434917.html

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