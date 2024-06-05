ジャンク品　ファミコン

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商品詳細
ファミコン本体のジャンク品です。箱も込みで状態は悪いです。ACアダプタとテレビへの接続機器はありません。ですので、動作確認はしておりません。何かに使えるとお考えの方、もしくは修理できる方、よろしくお願いします。説明書はございます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming294792.html
http://narcologia.ru/goods/traverse973226.html
http://narcologia.ru/goods/waveform434917.html
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