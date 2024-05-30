862 十三代 三川内玉泉 透かし彫り　香炉　未使用

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十三代三川内玉泉透かし彫り香炉サイズ横 13cm高 20cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品ですが、長期保管品の為、底部に少し汚れがあります。箱なしプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。