劇場版タッチ3作品DVDセット　レンタル落ち

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商品詳細
「タッチ劇場版DVD」・タッチ背番号のないエース・タッチ2さよならの贈り物・タッチ3君が通り過ぎたあとに原案あだち充＜声優＞三ツ矢雄二/難波圭一/日高のり子/銀河万丈/井上和彦/千葉繁 ほかご覧いただきありがとうございます。こちらは、レンタル落ちDVDです。ケースは新しい物に交換済み。ディスクに小傷がありますが、視聴には問題ございません。※レンタル落ち品になりますので、ご理解のある方のみ購入をお願いいたします。動作確認済み。・バラ売りは不可でお願いいたします。・ネコポスでの発送となります。・コメント無しでの即購入OKです。・お取り置き・専用の対応はしておりません。・ご質問は購入前にお願いいたします。
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