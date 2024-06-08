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BIOHAZARD RE:3 COLLECTORS EDITION
商品番号 J54756216461
商品名

BIOHAZARD RE:3 COLLECTORS EDITION
ブランド名 カプコン
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

詳細は写真でご確認ください。BIOHAZARDRE:3COLLECTORSEDITIONバイオハザードRE:3コレクターズエディション写真を確認したうえで、購入をお考えください。素人の検品ですので、ご理解をお願いいたします。サウンドトラックは未開封です、フィギュアの方は中身の確認のため開けておりますが、箱からはだしてはおりません。全て新品未使用品です。箱には初期傷、経年劣化等があるかもしれません。
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