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ファミコンソフト　シルヴァサーガ
商品番号 Y37244244654
商品名

ファミコンソフト　シルヴァサーガ
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコンソフトシルヴァ・サーガソフトと説明書のセットです。画像のものが全てとなります。レトロフリークにて動作確認済み。バラ売り可ソフト　9800円説明書　4000円ご希望の方はコメントお願い致します。主観では色褪せや汚れなどなく状態は良好かと思います。目立つダメージはございませんがソフトのタイトルシール、裏面に光に当てるとわかる程度の傷はございます。説明書も目立つ折れ、傷、水濡れ、やぶれはございませんが細かな傷やまがりなどはございます。古いものになりますので中古品にご理解の上画像をよくご確認のうえご納得のうえで購入をご検討下さい。ファミコン任天堂レトロゲーム
http://narcologia.ru/goods/displease416731.html
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