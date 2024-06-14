カーペンターズ　サイン　KING RECORD

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商品詳細
中古なので神経質な方はご遠慮ください。プロフ必ず読んでください。値引き交渉はしておりません。基本的に画像の物が全てです。押入れから出てきました。汚れとピン穴があります。それでも良い方のみお願いします。Carpentersグッズ 当時物 昭和レトロ
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