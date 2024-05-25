ゲームボーイ　ジャンク

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商品詳細
【初代ゲームボーイ】ACアダプタにて通電確認済み。画像右側のゲームボーイは乾電池で青錆で通電しません。【ゲームボーイライト】 通電するが、バックライトを点灯すると電源が落ちます。【ゲームボーイカラー】 画像6枚目の3台は乾電池で通電確認。赤いゲームボーイカラーのみ音が出ません。画像8枚目の2台は通電不可。緑のゲームボーイカラーは部品取り用です。【ゲームボーイアドバンス】3台とも乾電池で通電確認済み。画像11の右上のみ電源が入るときと入らないときがあります。通電するものはソフトの読み込みも確認しています。おまけでポケモン銀、ポケモンカードGB、遊戯王デュエルモンスターズトライホーリーゴッドアドバンス、遊戯王デュエルモンスターズバトルオブグレイトデュエリストをつけます。画像にあるものが全てです。ジャンク品ということを理解したうえで購入をお願いします。
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