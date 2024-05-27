TWICE HareHare ONCEJAPAN チェヨン 10枚 + CD×5

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商品詳細
HareHareONCEJAPAN限定【⠀CHAEYOUNG盤⠀】・CD×5枚(未再生)・3×3折りポスター×5枚・チェヨントレカコンプリート10枚セット⚠️シリアルナンバーなし⚠️トレカはスリーブに入れての発送となります。硬質ケースはお付けできませんm(__)m開封済み、中身未使用品ですが初期傷等などご理解ある方のみご購入お願い致します。トレカのみ、CDのみ不可。
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