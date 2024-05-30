スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE リミテッドエディション ...

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商品詳細
スクエニe-STORE限定版ps5版スターオーシャン6THEDIVINEFORCEリミテッドエディションになります。ソフトは開封済みとなります。DLCは使用済。その他は未開封です。＜セット内容＞・パッケージソフト『スターオーシャン6THEDIVINEFORCEリミテッドエディション』・アートブック『THEARTOFSTAROCEANTHEDIVINEFORCE』・サウンドトラック『スターオーシャン6THEDIVINEFORCEORIGINALSOUNDTRACKLIMITEDEDITION』・ラバーキーホルダー『スターオーシャン6THEDIVINEFORCE ラバーキーホルダー』・アートカード#スターオーシャン#プレステ5#トライエース
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