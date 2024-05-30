任天堂/Nintendo

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Nintendo Switch 本体 (ニンテンドースイッチ) 【Joy-Con (L) ネオンブルー/ (R) ネオンレッド】(キャンペーンプリペイド番号なし)



Nintendo Switch（有機ELモデル）｜任天堂



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任天堂から保護者のみなさまへ｜任天堂

NintendoSwitch(有機ELモデル)Joy-ConNintendoSwitch(有機ELモデル)Joy-Con箱に破れあります。●注意点●値下げ交渉して購入をしない方はブラックしております。また大幅な割引をした方、お支払いしなかった方同様に行います。本商品はプレーができればという方にお勧めです。すり替え防止のため神経質な方や返品はお控えください。本体は細かなスレが、写真にはなかなか映らないほどです。付属品は全て揃ってます。【保証について】保証につきまして、レシートや保証無しのためメーカー対応になります。到着時に故障の場合は有料修理になります。故障品とすり替え防止されるため交換は行っておりません。本体のキズやスレの箇所を写真撮影してから発送しますので、発送は遅くなります。【返品・返金について】※商品すり替え防止の為、返品や返金の対応は一切できませんので、宜しくお願い致します。上記の保証内容を適用しております。【発送日時】動作確認をしましたが、発送前に再度動作確認をいたしますので、2-4日以内になります。