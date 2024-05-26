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fender japan ストラトキャスター　YJM イングヴェイ　スキャロップ
商品番号 L70268568631
商品名

fender japan ストラトキャスター　YJM イングヴェイ　スキャロップ
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 15,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fenderjapanのイングヴェイモデルです。何年か前に中古で購入しました。何年発売のモデルかは分かりません。恐らく97年ごろかと思います。状態ですが、音が出ません。去年、楽器屋に修理依頼して配線を直してもらいましたがしばらくしてまた出なくなったのでおそらくピックアップの不具合かと思われます。センターピックアップはそもそもがダミーかと思われます。外観は写真の通り色焼け、塗装のクラック、ステッカー貼りと色々と悪いです。上記のこととフレットの減り具合、トラスロッドの回し具合が自分にはあまり分からないのでジャンク品扱いでお願いします。当方喫煙者です。室内では吸いませんが匂いを気にされる方はご遠慮ください。付属品は本体にアームバーのみ、フォトジェニックのソフトケースをお付けします。
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