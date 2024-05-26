NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 本体

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA商品状態：1年半前に購入しましたが5回ほどしか使用しておりません。自宅保管しておりました。本体に目立った傷はなし。Joy-Conグリップの裏面に小傷あり。外箱に小さな汚れ白くなっている部分がございます。ご了承ください。動作確認済みです。購入証明書ついております。ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo