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DICON dfesta seventeen写真集 ジョンハン表紙
商品番号 V97226255421
商品名

DICON dfesta seventeen写真集 ジョンハン表紙
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DICONdfestaseventeen写真集ジョンハン表紙のものです。1度中身を確認したため開封済みです。抜け無しトレカもついています。写真集本体は未開封ですが他は確認のため1度開封しています。また箱にスレありです。素人管理になりますのでご了承いただける方のみご購入をお願いします。発送は一枚目の箱を袋で包んでの発送となります。
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