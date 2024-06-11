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種類...フルートメーカーケノンcuesnon材質洋銀に銀メッキ（確証は無いので不明とさせて下さい）ソルダードトーンホールコンディション全音難なく吹奏可能前回メンテナンス日不明詳細フルートの神、と称えられたマルセル・モイーズの使用していたケノンフルートの特注品を再現したフルートです。コレクションとして所持していましたが、多数有るフルートの整理と経済的な理由から手放す事としました。眺める、組み立てる、吹く、モイーズに思いを馳せる事ができます。モイーズ研究の一つとしてどうぞ。わかる人にはわかる。貴重な洋銀ソルダードです値下げ交渉ご遠慮ください。