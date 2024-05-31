ps5 本体＋ソフト（ホグワーズレガシー）

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商品詳細
ps5です。箱など無しで本体、コントローラー、ケーブル類等のみとなります。ディスクタイプです。生活苦のため出品します動作確認済み ホグワーズレガシーps5版 codmw付き#ps5#ゲーム機#プレステ5
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