【極美品】輪島塗 大向高洲堂 寿松沈金 銘々皿5客＆茶托5客 角皿 茶道具 漆器

輪島塗大向高洲堂寿松沈金銘々皿5客＆茶托5客です。中古美品天然木・うるし塗(品質表示の紙はありませんが、当方が天然木保証いたします)使用少なく良い状態です。漆器ウラの高洲堂の銘ですが、茶托にはありますが銘々皿にはありません。大向高洲堂は銘があるものと無いものがあります。銘々皿にはありませんが間違いなく大向高洲堂の銘々皿です。すでに廃業されている大向高洲堂の希少な茶托と菓子皿です。お茶の席にいかがでしょうか。※画像の湯呑茶碗はイメージなので付属しません。サイズ茶托：径13cm高さ2.5cm銘々皿：幅13.5cm×奥行13.5cm高さ2cm#輪島塗#輪島漆器#大向高洲堂#高洲堂#寿松沈金#沈金#茶托#銘々皿#角皿#菓子皿#天然木#木製#漆塗#漆器#食器#茶道具#煎茶道具#インテリア



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