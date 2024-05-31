プレイステーション5

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商品詳細
PlayStation5ディスクドライブ搭載モデルCFI-1200A01#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5新品未使用未開封品となります。購入しましたが、急遽お金が必要となってしまい手放すことにしました。トラブル防止のため、返品・交換・返金不可でお願い致します。ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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