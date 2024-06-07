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藤原樹 千社札
商品番号 N31656639709
商品名

藤原樹 千社札
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 5,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤原樹くんの千社札セットです画像のもの全て(他ランペメンバー含む)おまとめしてお譲りしますTHERAMPAGEの千社札ケースに入れてお送りします千社札は画像のケースに入れて収納していたのみで、外への持ち出し等はしていません。購入してから暫く経っているため未使用に近いとしています。ケースは開いたところに傷ではありませんが空気が入って黒いシートが浮いてる部分があります目立つ傷等ないと思いますが中古品である旨ご理解いただける方のみご購入願いますお気軽にお声がけ下さい
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